الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المواشى تغزو الوحدة الصحية بسبطاس ووكيل الصحة يرد

مواشى
مواشى

سادت حالة من السخط والغضب، بين أهالى قرية سبطاس التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، بعد وجود عدد من المواشي، داخل الوحدة الصحية.

وأكد الحاج عبدالعزيز محمود من أهالي القرية أن الأهالي فوجئوا بوجود عدد كبير من المواشي داخل الوحدة الصحية بقرية سبطاس، مطالبًا بسرعة تدخل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وطالب أحمد عبدالستار أهالي القرية الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بسرعة التدخل ومحاسبة المسئولين. 

من جانبه أكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أنه جار اتخاذ الإجراءات ضد مدير الوحدة وإزالة سبب الشكوى.

المواشي تغزو الوحدة الصحية بسبطاس ووكيل الصحة جاري إزالة الشكوى

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