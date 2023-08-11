المسلمانى يهنئ نجاة الصغيرة بعيد ميلادها: حقبةٌ زاهية من تاريخ القوة الناعمة لبلادنا

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن الفنانة نجاة الصغيرة، في عيد ميلادها.

وكتب المسلماني: “هى نجاة الصغيرة التى عرفناها دائماً.. الجَمَال والعُذُوبة.. الرقّة والرقىّ، تعرف السيدة «نجاة» جيدًا كيف تتحدّث فى روعة، وكيف تصمُت فى وقار . تتحدّث نجاة وكأنها تغنّى.. تهتم بالكلمات كأنها اختارتها قبل الحديث. إنها ترتب بكفاءة ما تريد أن تقول .. اللفظ حين يجب القول، والابتسامة حين تحين البهجة”.

وأضاف المسلماني: “حين تشرفت بزيارة السيدة نجاة.. بدت الزيارة وكأنها لحظات من العصر الذهبي للثقافة والفنون.. ترتدى «نجاة» غطاء رأسٍ.. يحمل الكثير من رقّتها وهدوئها.. وتحمل فى عينيْها تاريخًا من زمن الكبار الشقيقة سعاد حسني والأساتذة: محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدى، وكمال الطويل.. عبدالحليم حافظ، ومحمد التابعى، ونزار قبانى.. تجلس «نجاة» فى صالون منزلها.. محاطةً بأوسمةٍ ونياشين.. واحدٌ من الرئيس جمال عبدالناصر، وآخر من الرئيس الحبيب بورقيبة.. وثالث من الملك حسين بن طلال”.

وتابع: “وراء «نجاة» تاريخ رائع.. غناءً وتمثيلاً.. هو حقبةٌ زاهية من تاريخ القوة الناعمة لبلادنا، استطاعت الفنانة الكبيرة أن تصل إلى عشرات الملايين بصوتها الاستثنائى.. واحتلت مكانةً خاصة فى غنائها القصيدة.. وتقديمها «الفصحى».. على نحو رومانسىٍّ خلاّب”.

واستطرد: "كان نزار قبانى يقول إنه حين يُصدر دواوينه يتطلّع إلى آلاف القراء.. وحين غنّت «نجاة» وصلت إلى ملايين المستمعين..في عيد ميلاد نجاة الصغيرة .. كل سنة وحضرتك بخير.. وسعادة .. وتألق".