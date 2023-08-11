الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المسلمانى يهنئ نجاة الصغيرة بعيد ميلادها: حقبةٌ زاهية من تاريخ القوة الناعمة لبلادنا

احمد المسلماني ونجاة
احمد المسلماني ونجاة الصغيرة

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن الفنانة نجاة الصغيرة، في عيد ميلادها.

وكتب المسلماني: “هى نجاة الصغيرة التى عرفناها دائماً.. الجَمَال والعُذُوبة.. الرقّة والرقىّ، تعرف السيدة «نجاة» جيدًا كيف تتحدّث فى روعة، وكيف تصمُت فى وقار . تتحدّث نجاة وكأنها تغنّى.. تهتم بالكلمات كأنها اختارتها قبل الحديث. إنها ترتب بكفاءة ما تريد أن تقول .. اللفظ حين يجب القول، والابتسامة حين تحين البهجة”.

وأضاف المسلماني: “حين تشرفت بزيارة السيدة نجاة.. بدت الزيارة وكأنها لحظات من العصر الذهبي للثقافة والفنون.. ترتدى «نجاة» غطاء رأسٍ.. يحمل الكثير من رقّتها وهدوئها.. وتحمل فى عينيْها تاريخًا من زمن الكبار الشقيقة سعاد حسني والأساتذة: محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدى، وكمال الطويل.. عبدالحليم حافظ، ومحمد التابعى، ونزار قبانى.. تجلس «نجاة» فى صالون منزلها.. محاطةً بأوسمةٍ ونياشين.. واحدٌ من الرئيس جمال عبدالناصر، وآخر من الرئيس الحبيب بورقيبة.. وثالث من الملك حسين بن طلال”.

وتابع: “وراء «نجاة» تاريخ رائع.. غناءً وتمثيلاً.. هو حقبةٌ زاهية من تاريخ القوة الناعمة لبلادنا، استطاعت الفنانة الكبيرة أن تصل إلى عشرات الملايين بصوتها الاستثنائى.. واحتلت مكانةً خاصة فى غنائها القصيدة.. وتقديمها «الفصحى».. على نحو رومانسىٍّ خلاّب”.

واستطرد: "كان نزار قبانى يقول إنه حين يُصدر دواوينه يتطلّع إلى آلاف القراء.. وحين غنّت «نجاة» وصلت إلى ملايين المستمعين..في عيد ميلاد نجاة الصغيرة .. كل سنة وحضرتك بخير.. وسعادة .. وتألق".

إعلامي استطاع اري احمد المسلماني المسلماني

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى يكشف حقيقة حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار شهريًا

«الاستروكس» بطل الواقعة.. مفاجأة فى اعترافات المتهم بنحر زوجته وبناته بالهرم

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

حفار قبور يرفض دفن جثة طفلة من ذوى الهمم بقنا.. لهذا السبب

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

كشف غموض وفاة عامل وزوجته داخل منزلهما بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع