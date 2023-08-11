التنسيقية تستقبل وفد جامعة «تشينخوا الصينية» لبحث أوجه التعاون المشترك (صور)

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الجمعة، وفدًا من جامعة تشينخوا الصينية المصنفة ضمن أفضل 20 جامعة على مستوى العالم، خلال زيارته الأولى لمصر.

وتهدف زيارة وفد الجامعة لمصر، إلى الاطلاع على التجربة السياسية في مصر وتطور فاعلية المجتمع المدني.

وخلال اللقاء، تم مناقشة التعاون المشترك بين التنسيقية والجامعة، في مجالات التعليم والتعليم الجامعي، وكذلك تكنولوجيا المعلومات والطاقة الخضراء، واتفق الطرفان على عقد لقاءات مستقبلية لتنظيم التعاون الثنائي.

وأثنى الوفد على ما قدمته التنسيقية من مجهودات، مشيرًا إلى أن مصر من أهم الدول عالميًا التي يمكن التعاون معها.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم ميدالية التنسيقية والكتيب الخاص بنشاطها وتطورها للوفد، فيما قدم الوفد الصيني درع التميز بالجامعة والكتيب الخاص بالجامعة للتنسيقية.

وضم وفد الجامعة الدكتور هو يو، الذي يشغل منصب أستاذ التواصل والاتصال وهو متخصص في التواصل العابر للثقافات، وكذلك ضم عدد من طلاب الدكتوراة والماجستير الدارسين للإعلام والعلاقات الدولية.

فيما شارك من التنسيقية النواب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، رشا كليب، عضو مجلس النواب، راجية الفقي، نهى زكي، عضوا مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية د. أحمد سراج، شريف الرفاعي، ومحمود مدحت.

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