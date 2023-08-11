الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الموسيقار عمر خيرت يتصدر تريند "تويتر" بعد حفله في العلمين الجديدة

من حفل الموسيقار
من حفل الموسيقار عمر خيرت

تصدر الموسيقار عمر خيرت، تريند موقع التدوينات القصيرة "توتير" خلال الساعات القليلة الماضية، وحتى هذه اللحظة، بعد إذاعة حفله بمهرجان العلمين، أمس الخميس، على شبكة تليفزيون الحياة.

وأطلق مستخدمو تويتر وسم "عمر خيرت" عبر موقع التغريدات، بعد ساعات من انتهاء حفله الذي نال إعجاب جمهور العلمين الجديدة عامة ومحبّي الموسيقار عمر خيرت بشكل خاص.

وأهدى الموسيقار عمر خيرت، خلال حفلة الموسيقى فى مهرجان العلمين بدورته الأولى تحت شعار العالم علمين، مجموعة من معزوفاته المُبهرة وعددًا من المقطوعات الخاصة التي أشاد بها كل الحضور.

وحصد حفل الموسيقار عمر خيرت فى مهرجان العلمين، والذي أُقيم أمس الخميس بأرض العلمين الجديدة، تفاعلاً جماهيريًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

ووجه خيرت رسالة شكر ومحبة للحضور، وكل جماهيره قائلاً: «أشكركم على الحضور واسم العالم علمين حلو وحاجة تفرح الحمد الله».

وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور حفل الموسيقار عمر خيرت، فضلاً عن عدد من الوزراء على رأسهم  كل من: الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

 

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 

جدير بالذكر أن المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى يشمل العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

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