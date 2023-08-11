الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 ملايين مشاهدة.. «رياح الحياة» لحمزة نمرة تحتل صدارة ترند يوتيوب

حمزة نمرة
حمزة نمرة

حقق الفنان حمزة نمرة نجاحا كبيرا بأحدث أعماله الغنائية التي طرحها على يوتيوب، بعنوان "رياح الحياة"، حيث ارتفعت نسب مشاهدات المقطع لتحقق 4 ملايين مشاهدة، وتحتل صدارة قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب".

وقال حمزة نمرة، في تصريحات له، إن أغنية "رياح الحياة" من أقرب أغانى الألبوم لقلبه، وكلماتها لمسته وأثرت فيه.

وتعقب "رياح الحياة" أصداء النجاح الجماهيرى واسع المدى لأغنيات "رايق" و"إسكندرية" و"غروب"، التى تم إصدارها خلال الأسبوعين الماضيين، وتمكن خلالها "نمرة" من تصدر ترندات منصات التواصل الاجتماعى على مدار أيام صدورها.

ويضم ألبوم حمزة نمرة الجديد "رايق" 13 أغنية، فى أحد أطول ألبوماته الغنائية وأول ألبوم صيفى فى مسيرته.

بدو بدون اني اليو الفنان حمزة نمرة المركز الأول عنوان

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