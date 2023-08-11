الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سيرة إيلون ماسك".. المؤلف والتر إيزاكسون يشارك تفاصيل عن كتابه المقبل

سيرة إيلون ماسك
سيرة إيلون ماسك

شارك والتر إيزاكسون مؤلف السيرة الذاتية التي ستنشر قريبًا عن إيلون ماسك صورة لمنزل ماسك الصغير وكتب: في عام 2020، قرر ماسك بيع منازله الخمسة الكبرى ليكون مقر إقامته الأساسي في منزل بسيط مكون من غرفتي نوم في تكساس. 

وكشفت الصورة التي نشرها إيزاكسون عن بساطة منزل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، والذي يبلغ صافي ثروته 225 مليار دولار. 

قال إيزاكسون، الذي ألف أيضًا السيرة الذاتية لمؤسس شركة آبل ستيف جوبز، إنه سيكشف بالتفصيل لماذا اختار ماسك البقاء في منزل مكون من غرفتي نوم في كتابه القادم.

وستكون هذه السيرة التي طال انتظارها متاحة للجمهور اعتبارًا من 12 سبتمبر من هذا العام.

سيرة إيلون ماسك

وفقًا لموقع "أمازون"، فإن السيرة المكتوبة عن إيلون ماسك تعد "قصة حميمة للمبدع الأكثر روعة وإثارة للجدل في عصرنا، وهو صاحب رؤية مخالفة للقواعد فقد ساعد في قيادة العالم إلى عصر السيارات الكهربائية واستكشاف الذكاء الاصطناعي". 

لمدة عامين، ظل المؤلف إيزاكسون مرافقًا لماسك ويحضر اجتماعاته ويسير في المصانع معه كما أمضى ساعات مع أسرته وأصدقائه وزملائه في العمل وخصومه لكتابة سيرة ذاتية عنه.

طفولة إيلون ماسك

ستشارك السيرة الذاتية تفاصيل حول طفولة ماسك. وُلد ماسك في جنوب إفريقيا، وتعرض للضرب من قبل المتنمرين بانتظام. ومع ذلك، كانت علاقته بوالده أكثر عذابًا من زملائه في المدرسة. تطور ماسك إلى رجل قوي لكنه هش وعرضة لتقلبات مزاجية مفاجئة، مع تحمل عالي للمخاطر، وشغف بالدراما وشدة كانت قاسية ومدمرة في بعض الأحيان.

جدير بالذكر أن والتر إيزاكسون هو الرئيس التنفيذي لمعهد أسبن، كما تولى في السابق منصب رئيس شبكة "سي إن إن "ومدير تحرير "مجلة تايم". وصدر له عدد من المؤلفات منها "بنجامين فرانكلين: قصة حياة أمريكية"، و"سيرة حياة هنري كيسينجر"، كما شارك في تأليف كتاب "الحكماء: ستة أصدقاء والعالم الذي صنعوه"، فضلا عن كتاباته عن بعض من أعظم المخترعين في التاريخ، من ليوناردو دافينشي إلى ألبرت أينشتاين إلى ستيف جوبز. 

 بدأ إيزاكسون مؤخرًا في الترويج للسيرة الذاتية عن إيلون ماسك بنشر مقتطفات من عمله، بما في ذلك مقتطفات وصور لم تكن منشورة من قبل لإيلون ماسك.  

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