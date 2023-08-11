الليلة.. 6 عروض مسرحية ضمن فاعليات المهرجان القومي للمسرح

تشهد فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16، برئاسة الفنان محمد رياض، اليوم الجمعة 11 أغسطس، عددًا من العروض المسرحية التي تقدم للجمهور، ضمن برنامج فاعليات المهرجان.

ونستعرض في السطور التالية، 6 عروض مسرحية ممتعة لا يمكن أن تفوتها، يقدمها المهرجان الليلة.

- "عاصف ممطر جدًا" على مسرح الغد

تعرض مسرحية "عاصف مطر جدًا" من إنتاج صندوق التنمية الثقافية، ومن تأليف سامح عثمان، وإخراج محمد مرسي، وذلك بقاعة مسرح الغد، في تمام الساعة 6 مساءً.

- "شابوه" بمركز الإبداع

يقدم مركز الإبداع بدار الأوبرا، في تمام الساعة 6 مساءً، مسرحية "شابوه" التي تدعو إلى الفن الذى يرتقى بالذوق العام للجمهور، وهي من تأليف وإخراج أحمد محيى، وبطولة عدد من الممثلين من خريجي وطلبة مركز الإبداع الفني وهم، محمد المحمدي وأميرة عبد الرحمن وميشيل ميلاد وعادل الحسيني، وفرح عنانى ومحمد حسيب ومريم محروس وألحان المهدى وأحمد محيى.

- "سيدتي أنا" على المسرح القومي

تعرض مسرحية "سيدتي أنا" على المسرح القومي، في تمام الساعة 8 مساءً، والعرض المسرحي من رؤية وإخراج محسن رزق، موسيقى محمود طلعت، ومن بطولة نضال الشافعي وداليا البحيري، وهذه المرة الأولى التي تقف فيها «داليا» على خشبة المسرح القومي، والمرة الثانية تقدم عملا مسرحيًا بعد مسرحية «أبو العربي» مع هاني رمزي عام 2021.

والعرض المسرحي مأخوذ من رواية بجماليون لـ برنارد شو، وسبق وقدمها فؤاد المهندس عام 1969 تحت اسم «سيدتي الجميلة» بطولة شويكار، جمال إسماعيل.

- "خطة كيوبيد" على مسرح السلام

في الساعة الثامنة مساءً، تعرض مسرحية "خطة كيوبيد" الليلة، بقاعة يوسف إدريس، على مسرح السلام، في تمام الساعة 8 مساءً، من إخراج أحمد فؤاد.

والمسرحية تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي عن الحب وظاهرة الانفصال السريع وأسبابه وتأثيره السلبي، والمسرحية من إخراج أحمد فؤاد، وتأليف وأشعار عبد الله الشاعر، وبطولة عبد المنعم رياض، وكريم الحسيني، ونوال سمير، وأمنية حسن.

- "رضا" على مسرح السامر

تقدم الفرقة القومية المسرحية بالإسماعيلية، العرض المسرحي "رضا"، في الساعة الثامنة مساءً، على مسرح السامر بالعجوزة.

والعرض المسرحي يدور حول قصة الكابتن محمد مرسي حسين، الشهير بـ"رضا" أسطورة الساحرة المستديرة بالنادي الإسماعيلي، ومسيرته الكروية ورحلته في الحياة المليئة بالأحداث والرسائل الإنسانية في سياق درامي، والتي تتقاطع مع الحياة اليومية، و"رضا" من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ديكور وملابس سماح نبيل، أشعار طارق على، موسيقى رفيق يوسف.

- "الرجل الذي أكله الورق" على مسرح نهاد صليحة

على مسرح نهاد صليحة، فثي تمام الساعة 10 مساءً، تعرض مسرحية "الرجل الذى أكله الورق" من إخراج محمد الحضري، وهى مأخوذة عن قصة "تاجر البندقية" لـ وليام شكسبير، وتدور حول تاجر شاب من إيطاليا يدعى أنطونيو، ينتظر مراكبه لتأتي إليه بمال تجارته، لكنه يحتاج للمال الفوري من أجل صديقه الذي يحبه كثيراً، بسانيو، لأنه أراد التزوج من المرأة التي يحبها، بورشيا.

- المهرجان القومي للمسرح المصري

وبدأ المهرجان القومي للمسرح المصري، يوم السبت 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويقبل الكثير من محبي المسرح على هذا الحدث الفني، من خلال الندوات والورش التعليمية والعروض المسرحية المشاركة سواء من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، كما يعمل المهرجان على تشجيع المواهب الشابة والمبدعين.