الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ذكرى وفاة "صائد الجوائز" نور الشريف (فيديو)

نور الشريف
نور الشريف

يطل بوجهه القمحي وعينيه اللتين تلمعان بسحر الفن وأصوله، وشعر رأسه الذي اشتعل شيبًا في رحاب أعماله الفنية، وقامته المتوسطة على الشاشة الفضية، ليسترعي انتباه جمهوره الذي يقف صامتًا أمام طلته الآخاذة ونبرة صوته الهادئة في محاولة للتركيز في تفاصيل أدائه وصوت ضحكاته ليظل نور الشريف ظاهرة فنية فريدة من نوعها مهما توالى على الساحات الفنية عشرات من النجوم.

8 سنوات على وفاة الفنان الشهير "نور الشريف" بعد عمر طويل حتى التاسعة والستين، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية والدرامية، بعدما ترك كرة القدم التي كان يلعبها بنادي الزمالك، وقرر الانضمام للمعهد العالي للفنون المسرحية بعد أن رشحه المخرج نبيل الألفي لتمثيل دور "روميو" في رائعة شكسبير.

قدم نور الشريف 237 عملًا فنيًا

وخلال مشواره الفني الطويل، قدم نور الشريف 237 عملًا فنيًا، تألق فيها بأدواره المميزة، كان أحدها "المصير" تلك المحطة التي أبدع فيها بدور "ابن رشد"، قاضي قضاة قرطبة مع المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين.

وعاش الفنان الراحل أعظم قصة حب مع زوجته الفنانة بوسي، التي تزوجها عام 1967، وأنجبا منها ابنتين هما سارة ومي، إلا أن زواجهما انتهى بالانفصال عام 2006 بعد أن استمر لمدة 30 عامًا، لكنه لم يمح من ذاكرته أروع الأعمال الفنية التي تشاركا فيها معًا.

وكان ذلك في تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" بعنوان "ذكرى وفاة (صائد الجوائز) نور الشريف".

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