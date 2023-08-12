السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يعيد مصر للريادة الأفريقية.. مزارعون يتحدثون لـ"الدستور" عن قرار الرئيس بشأن "مستقبل مصر"

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بمتابعة تطوير تنفيذ المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، وعودة الدولة لريادة هذا المشروع، الأمر الذي نال استحسان عدد كبير من المرزاعين في ريف وصعيد مصر الذين حرصوا على حماية ورعاية أراضيهم الزراعية. 

المشروع القومي للإنتاج الزراعي “مستقبل مصر” 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية من مختلف الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة، وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وجميع مكونات البنية الأساسية اللازمة للمشروع.

 

مزارعون: مشروع مستقبل مصر سيعيدنا إلى صدارة ملف الزراعة 

في هذا السياق التقت "الدستور" عددًا من المزارعين؛ للوقوف على رأيهم في المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، إذ قال محمد عامر، أحد المزارعين في مركز العياط في محافظة الجيزة لـ" الدستور"، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية أمدت القرى الزراعية بالمياه النظيفة لري الأراضي، بالإضافة إلى تسهيل حصول المزارعين على السماد والكيماوي للحفاظ على المحصول من التلف، خاصًة في درجات الحرارة المرتفعة التي تعيشها البلاد.

وأشار مجدي عبدالله، أحد المزارعين في قرية الصف التابعة لمحافظة الجيزة، لـ" الدستور"، إلى أن الدولة خلال الفترة الماضية كثفت جهودها، في توفير الدعم اللازم للفلاح المصري، وتلبية احتياجاته، الأمر الذي عملت عليه القيادة التنفيذية في الحكومة المصرية، والمحافظات، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي عملت على تطوير البنية التحتية.

فيما قال ونيس عبدالله، أحد المزارعين في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، لـ" الدستور" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بالمزارعين وبملف الزراعة منذ سنوات طويلة، وذلك لحماية الرقعة الزراعية المصرية، والحفاظ عليها من الاندثار.

في ذلك الإطار أشار علاء عيد، أحد المزارعين في مركز البدرشين، في محافظة الجيزة، إلى أن مشروع  مستقبل مصر، الذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعيد مصر لريادة الزراعة في القارة الأفريقية.

بينما أضاف عمار محمود، أحد المزارعين بقرية الصف التابعة لمحافظة الجيزة، خلال حديثه مع "الدستور" قائلًا: "الدولة اهتمت بكل نواحي الفلاح مش مجرد خدمات، لا دي الدولة اهتمت ايضًا بتنظيم ندوات توعوية لحماية الفلاح من أشهر أخطاء الزراعة، ولتعليمه طرق حماية المحصول والتعامل في البيع والشراء بشكل عام".

الزراعة
الزراعة
الزراعة
الزراعة
ئيس عبد الفتاح السيسي الخريطة الزراعية الحرارة المرتفعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أ الرئيس عبد الفتاح السيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا المشروع القومي للإنتاج الزراعي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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