الجمعة 11 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في "مصر تستطيع".. هشام سلام يستعرض جمجمة الحوت العظيم المكتشف بوادي الحيتان

جريدة الدستور

استعرض الدكتور هشام سلام، قائد الفريق البحثي "سلام لاب" بجامعة المنصورة، مجموعة من الهياكل والجماجم لكائنات مختلفة، منها جمجمة إنسان عمرها 300 عامًا، وأيضًا جمجمة كلب، وجمجمة قطة، معقبًا "إحنا خدنا درس مبسط في التشريح المقارن".

وعرض سلام، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة dmc، جمجمة الحوت العظيم الذي تم اكتشافه في وادي الحيتان.

واستعرض قائد الفريق البحثي "سلام لاب" بجامعة المنصورة، جمجمة سمكة "الينفوخ" التي تقوم بنفخ نفسها عند الشعور بالتهديد أو الخطر،  وأوضح أنه تم  العثور على بقايا لها في وادي الحيتان، وعمرها 40 مليون سنة.

هشام سلام الدكتور هشام سلام برنامج مصر تستطيع يستعرض مجموعة من الهياكل والجماجم لكائنات مختلفة كائنات مختلفة الهياكل الجماجم

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