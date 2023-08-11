الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"طعنة تنهي الحوار".. القبض على المتهم بقتل عاطل في مشاجرة بـ6 أكتوبر

جريدة الدستور

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل عاطل خلال مشاجرة بينهما نتيجة خلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شابا قتل عاطل نتيجة خلافات بينهما  حيث طعنه بسلاح أبيض خلال مشاجرة. 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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