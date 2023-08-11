الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ أوبئة: جائحة كورونا تتحول من سنة لأخرى إلى عدوى موسمية بسيطة

الدكتور إسلام عنان
الدكتور إسلام عنان

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن جائحة كورونا تنتقل من سنة لأخرى إلى عدوى موسمية بسيطة تحتاج إلى لقاح لبعض الفئات، موضحًا أن متحور إيريس أصاب مليون حالة جديدة سجلتها منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، ويمكن ضرب هذا الرقم في 10 أو 20 لمعرفة الحجم الحقيقي. 

وأضاف "عنان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنه منذ شهر ونصف، بدأ ينتشر متحور فرعي جديد من متحور أوميكرون وهو إيريس، وهذا المتحور الفرعي به اختلاف على السطح، وبالنسبة لأعراضه فهي ذاتها الموجودة في أوميكرون مثل ارتفاع درجات الحرارة، والوهن، والشعور بتكسير في العظام، واضطرابات في الجهاز الهضمي، وصداع ونسيان.

 

- الفئات  التي يخشى عليها من تدهور الحالة

 

ونوه أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بأن الإصابة بهذا المتحور تستمر من أسبوع لـ10 أيام، وهناك فئات نخشى عليها من تدهور الحالة، وهي المصابين بأمراض مزمنة غير مسيطر عليها مثل الضغط والسكر والسمنة أو كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.

كورونا جائحة كورونا أزمة جائحة كورونا عدوى موسمية بسيطة تنتقل

مواد متعلقة

مراسل القناة الأولى: مهرجان العلمين شهد ليلة مميزة بالحفلات الفنية وإقبال الزوار

رامى عياش: فخور بوجودى فى مدينة العلمين الجديدة

معاون جهاز 15 مايو: مشروع "زهور" يوفر سكنًا بديلًا للمتضررين من سيول 2020

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح على شواطئ البحر المتوسط (فيديو)

ضمن جهود تطوير الطرق.. أبرز المعلومات عن مشروع مستقبل مصر

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة بالمحافظات

"كامل العدد".. إقبال جماهيرى كبير بحفل بهاء سلطان فى مهرجان العلمين الجديدة

ماهر فرغلى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه أيمن الظواهرى فى الثمانينيات

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

سيدة تستدرج زوجها لتصويره فى أوضاع مخلة بمدينة نصر

الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق المنوفية

بالأسماء.. المعينون بمجالس إدارات الغرف التجارية

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع