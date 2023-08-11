أستاذ أوبئة: جائحة كورونا تتحول من سنة لأخرى إلى عدوى موسمية بسيطة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن جائحة كورونا تنتقل من سنة لأخرى إلى عدوى موسمية بسيطة تحتاج إلى لقاح لبعض الفئات، موضحًا أن متحور إيريس أصاب مليون حالة جديدة سجلتها منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، ويمكن ضرب هذا الرقم في 10 أو 20 لمعرفة الحجم الحقيقي.

وأضاف "عنان"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أنه منذ شهر ونصف، بدأ ينتشر متحور فرعي جديد من متحور أوميكرون وهو إيريس، وهذا المتحور الفرعي به اختلاف على السطح، وبالنسبة لأعراضه فهي ذاتها الموجودة في أوميكرون مثل ارتفاع درجات الحرارة، والوهن، والشعور بتكسير في العظام، واضطرابات في الجهاز الهضمي، وصداع ونسيان.

- الفئات التي يخشى عليها من تدهور الحالة

ونوه أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بأن الإصابة بهذا المتحور تستمر من أسبوع لـ10 أيام، وهناك فئات نخشى عليها من تدهور الحالة، وهي المصابين بأمراض مزمنة غير مسيطر عليها مثل الضغط والسكر والسمنة أو كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.