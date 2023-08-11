الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب اليد مواليد 2004 يصطدم بالدنمارك في نصف نهائي بطولة العالم

منتخب مصر فاز أمس
منتخب مصر فاز أمس على جزر الفارو

يواصل منتخب مصر لناشئى كرة اليد مواليد 2004 حملة الدفاع عن اللقب عندما يواجه منتخب الدنمارك فى السابعة مساء اليوم في الدور نصف النهائى لبطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا في الفترة من 2 إلى 13 أغسطس الجاري.

وتصدر منتخب مصر مجموعته في الدور الأول بالفوز على اليابان بنتيجة 40/32 وعلى منتخب جمهورية التشيك 28 / 22  وعلى على أيسلندا بنتيجة 33 / 30 وفي الدور الرئيسي فاز منتخب مصر على البرازيل 38 -23 وخسر أمام إسبانيا 42 – 35 ثم فاز على منتخب جزر الفارو فى الدور ربع النهائى بنتيجة 38 / 34 فى الوقت الإضافي بعد انتهاء  الوقت الأصلي بالتعادل31 / 31 بينما فاز منتخب الدنمارك على البرتغال بنتيجة 35/25 فى ربع النهائى.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كرام كل من كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة ومحمد الالفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية ووائل عبد العاطى مدرب الفريق و الكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق و محمد عبد المنعم مدير ادارى وحازم حامد محلل فنى والدكتور رومانى نبيل اخصائى علاج طبيعي.

وتضم قائمة منتخب مصر في بطولة العالم اللاعبين: يوسف ناجي ويوسف وليد وعمر الخطيب وفيراس مروان ومحمد وائل وزياد حشاد ومحمد عماد أوكا وأحمد محمد خوجة وزياد عبدالرحيم وياسين محمد وبلال إبراهيم وعمر أحمد حمدي وعمر عدلان ومحمد عبدالغني وأحمد تغيان ومعاذ إبراهيم ومحمد صلاح السيد.

بطولة العالم لمواليد 2004 لكرة اليد منتخب مصر منتخب الدنمارك منتخب جزر الفارو اسبانيا

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