ذا أثلتيك: هارى كين يوافق على الانضمام لـ بايرن ميونخ

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن هاري كين قائد منتخب إنجلترا ومهاجم توتنهام هوتسبير، وافق على الانتقال لـ بايرن ميونخ الألماني.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع توتنهام على ضم هاري كين مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون متغيرات، لكنهم لم يحصلوا على موافقة كين.

وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" البريطانية أن كين توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ للانضمام لصفوف الفريق، بعد الموافقة على الشروط الشخصية الخاصة بالصفقة.

وأشارت الشبكة إلى أنه من المفترض أن يسافر كين اليوم إلى ميونخ للخضوع للفحوصات الطبية، بعد تحصله على إذن من توتنهام للسفر، على أن يتم إتمام الصفقة بعد تجاوز الكشف الطبي.

وأوضح التقرير أن بايرن ميونخ يخطط لمنح كين القميص رقم 9.

وشارك كين في 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي 2022 سجل خلالها 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.

وبدأ هاري كين مسيرته الاحترافية ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011، وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.