الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

التفاصيل الكاملة لحفل النجمة كارول سماحة بالعلمين الجديدة بحضور الآلاف (صور)

كارول سماحة
كارول سماحة

أحيت النجمة كارول سماحة حفلها الغنائي الضخم بمدينة العلمين الجديدة بحضور الآلاف من جمهورها الذي احتشد في جنبات مسرح العلمين أرينا لمتابعتها نظرا لشعبيتها الكبيرة في مصر وتقدم الحفل بمشاركة النجم بهاء سلطان.

وقدمت النجمة كارول سماحة عدد كبيرا من أغانيها منها “حبيت دلوقت” و"اسمعني" وأضواء الشهرة" و"سهرانين" و"شو غيرك" و"شكرا" و"يا رب" و"يا شباب يا بنات" وسط تفاعل كبير من الحضور واختتمت حفلها بأغنية وحشاني يا بلادي.

واحتشد جمهور كارول قبل الحفل بساعات وغلب عليه فئة الشباب ورفع عدد منهم صور النجمة كارول سماحة معبرين عن حبهم لها، وبدأت كارول في تقديم عدد كبير من أغانيها التي حققت بها نجاحا كبيرا في مصر.

وقالت كارول، في تصريحات خلال مهرجان العلمين: "من أول ما وصلت للأوتيل وكل شيء منظم فيه وشيء عالمي بصراحة وده مفرحني، أغاني ببتتجهز وفيه سينجلات وفيه أغنية مصرية بتتجهز، أنا موجودة وعايشة في مصر من 10 سنين علشان متجوزة مصري وشايفة تطوير في كل مجالات كتير وبتطور بشكل سريع في الترفيه والعمارة وغيره ومبروك مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى.. العالم علمين".

 

 

 

النجمة كارول سماحة كارول سماحة مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة العلمين

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

مختار نوح يكشف سر قصيدة "أحمد فؤاد نجم" التى مجد من خلالها فى قتلة السادات

فيضانات وانهيارات أرضية وأضرار جسيمة للمنشآت فى جميع أنحاء كوريا الجنوبية

تجاوزت الـ15 جنيها.. تجار السوق يوضحون أسباب الارتفاع الجنونى للطماطم

مختار نوح لـ"الشاهد": فؤاد علام برئ من موت كمال السنانيرى

بهاء سلطان يشعل حفل مهرجان العلمين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟