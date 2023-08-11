التفاصيل الكاملة لحفل النجمة كارول سماحة بالعلمين الجديدة بحضور الآلاف (صور)

أحيت النجمة كارول سماحة حفلها الغنائي الضخم بمدينة العلمين الجديدة بحضور الآلاف من جمهورها الذي احتشد في جنبات مسرح العلمين أرينا لمتابعتها نظرا لشعبيتها الكبيرة في مصر وتقدم الحفل بمشاركة النجم بهاء سلطان.

وقدمت النجمة كارول سماحة عدد كبيرا من أغانيها منها “حبيت دلوقت” و"اسمعني" وأضواء الشهرة" و"سهرانين" و"شو غيرك" و"شكرا" و"يا رب" و"يا شباب يا بنات" وسط تفاعل كبير من الحضور واختتمت حفلها بأغنية وحشاني يا بلادي.

واحتشد جمهور كارول قبل الحفل بساعات وغلب عليه فئة الشباب ورفع عدد منهم صور النجمة كارول سماحة معبرين عن حبهم لها، وبدأت كارول في تقديم عدد كبير من أغانيها التي حققت بها نجاحا كبيرا في مصر.

وقالت كارول، في تصريحات خلال مهرجان العلمين: "من أول ما وصلت للأوتيل وكل شيء منظم فيه وشيء عالمي بصراحة وده مفرحني، أغاني ببتتجهز وفيه سينجلات وفيه أغنية مصرية بتتجهز، أنا موجودة وعايشة في مصر من 10 سنين علشان متجوزة مصري وشايفة تطوير في كل مجالات كتير وبتطور بشكل سريع في الترفيه والعمارة وغيره ومبروك مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى.. العالم علمين".