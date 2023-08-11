الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد شكرى يثير الجدل بشأن عودته إلى الأهلى

محمد شكري
محمد شكري

أثار محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، الجدل بشأن عودته مجددًا إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وارتبط اسم شكري بالعودة إلى النادي الأهلي مرة أخرى بعد الأداء المميز الذي قدمه مع سيراميكا في الموسم المنقضي.

 

ويبحث الأهلي عن ضم بديل لنجمه التونسي علي معلول خاصةً بعد رحيل محمد أشرف إلى فريق زد الصاعد حديثا على سبيل الإعارة، وقلة خبرات الشاب كريم الدبيس.

 

ونشر شكري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك صورة له في إحدى مبارياته مع سيراميكا كليوباترا وأمامه لوحة إعلانات مكتوبة عليها "الأهلي"، وهو ما أثار الشكوك حول عودته مجددًا إلى صفوف فريقه السابق.

 

ولعب شكري في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موسم 2020-2021 بعد تصعيده من قطاع الناشئين قبل أن يتم إعارته إلى صفوف سموحة في صيف 2021، وفي العام الماضي انتقل إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

 

محمد شكري الاهلى سيراميكا كليوباترا الدورى المصرى

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