رئيس إنبى: مستعدون لحل أزمة أحمد عيد مع الزمالك

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، تفاصيل الأزمة مع أحمد عيد لاعب الفريق المُعار من الزمالك، مبديًا حزنه الشديد على تصرفات اللاعب وعدم التزامه بالعقد المُبرم معه منذ يناير الماضي.

وقال رئيس إنبي في تصريحات تليفزيونية: "فوجئت بعدم عودة أحمد عيد للمشاركة في تدريبات إنبي وعدم خوضه آخر مباراتين مع الفريق بالدوري وظهوره في مران الزمالك على الرغم من المعاملة الجيدة التي تلقاها داخل النادي".

وأضاف: "كان من أبسط حقوقنا أن يبلغنا برغبته في عدم البقاء معنا ورغبته في العودة لنادي الزمالك".

وتابع: "اللاعب والزمالك وقعا على البند الخاص بشراء اللاعب مقابل 3 ملايين جنيه وقدمنا شكوى إلى اتحاد الكرة".

وواصل حديثه: "ينبغي أن يكون هناك انضباط في عالم احتراف كرة القدم أكثر من ذلك، وسيخضع اللاعب للتحقيق يوم الإثنين المقبل ومحمد إسماعيل مدير الكرة سيحضر التحقيق".

واستمر: "أرسلنا خطابا إلى نادي الزمالك لتفعيل بند شراء عقد أحمد عيد من أجل إبلاغهم بضم اللاعب ومعرفة طريقة السداد لكن لم نتلق أي رد رسمي".

وأكمل: "إنبي يتعامل باحترافية وأحمد عيد لاعب جيد وكنا نسعى لتطويره والاستفادة منه في المستقبل وفوجئنا بموقف اللاعب على الرغم أننا كنا نخطط لضمه".

وأتم: "لم يحدث أي تواصل بيننا وبين مسئولي الزمالك حتى الآن، الزمالك ليس طرفًا في الأزمة والمشكلة مع اللاعب، ونحن على استعداد للتحدث مع مسئولي الزمالك لإنهاء الأزمة".