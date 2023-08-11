مختار نوح لـ"الشاهد": الإخوان لا يسامحون فى الخصومة ولا ينسون

قال مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إنه عندما قرر عمل دعوى مخاصمة ضد النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، وقف مأمون الهضيبي ضد هذه الفكرة وقال لهم “يجب أن تنسوا الأمرولا تقدموا عليه”.

وأضاف "نوح"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك حماسًا كبيرًا من التنظيم السري للجماعة لتحريك هذه الدعوة لانهم كانوا يريدون تحقير هذا الرجل.

وتابع أنه حدث ميراث من العداوة بين الجماعة وعبدالمجيد محمود منذ هذه القضية، لأن الإخوان لا يسامحون في الخصومة ولا ينسون، مؤكدًا أنه عندما قامت الثورة قال إن الإخوان لن تنسى هذه القضية.

مأمون الهضيبي لم يكن المرشد ولكنه كان المسيطر

وأوضح أن مأمون الهضيبي، لم يكن المرشد لكنه كان يسيطر على كل شيء بالقوة، فقد كان ديكتاتورًا في عهد المرشد حامد أبو النصر، الذي كان بلا حول ولا قوة، أمام مصطفى مشهور فقد كان هو المسيطر بمعاونة مأمون الهضيبي، فأصبح الهضيبي في عهده هو "الكل في الكل".