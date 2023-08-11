مختار نوح لـ"الشاهد": فؤاد علام برئ من موت كمال السنانيرى

قال مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إنه كان مسجونًا وقت قتل الإخواني كمال السنانينري، وأنه كان هو المختص بكل شئون السجن، حتى حفلات أعياد الميلاد كان هوالمسئول عن تجهيز مستلزماتها، وكذلك الفض بين المساجين بعد نشوب مشادات بينهم.

وأضاف "نوح"، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في هذا الوقت إذا أردت أن تعذب أصحاب الفكر المتطرف فضعهم في سجن واحد؛ لأنهم كانوا يضربون بالعصيان ويجرحون بعضهم البعض، حتى أن بعض الأفراد كان يطلب نقله من سجن التيارات المتطرفة؛ لأن حياتهم مع بعض كانت في غاية السوء.

ما يقال بشأن تعذيب السنانيري ليس صحيحًا

وأكد خلال الحلقة أن اللواء فؤاد علام، لم يكن له أي علاقة بموت كمال السنانيري، وأنه لا يعرف سر التركيز عليه من قبل الإخوان، فقد استضافه عندما كنت مسجونًا أكثر من مرة، وكان حريصًا على الحديث معهم من أجل تجنيدهم، وووصفه بأنه كان قائدًا وضابطًا بارعًا، مؤكدًا أنه لم يكن موجودًا لحظة موت السنانيري وما يقال بشأن تعذيب السنانيري ليس صحيحًا.

وتابع، أن انتحار المساجين شنقًا في هذا الوقت كان مكررًا، وحتى إن قتل سجين كان من السهل ألا يعرف من قاتله.