مختار نوح لـ"الشاهد": تنظيم 79 قتلوا أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس السادات

أكد المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، أن تنظيم 79 قتلوا أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس السادات.

وأضاف “نوح”، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "اتفق التلمساني مع السادات علي أمور عدة ونفذ منها كل الأمور، وكان السادات علي قدرة في تحقيق كل أغراضه السياسية بدون كل التسهيلات التي أعطاها للجماعة".

وتابع: "أتذكر أن كل ملفات الإخوان تم حرقها، وكان السادات يتغاضى عن موضوعات عدة منها قتل ضابط في مقابر المندرة في الإسكندرية، وكان من تنظيم الجهاد، وكان الجريمة مستكملة الأركان، وكان هو نفس التنظيم الذي قتل السادات، وكان السادات قد أمر وزير الداخلية بحفظ القضية وغلق الملف، فكان تنظيم 79 قتلوا أحد الضباط واعتذر لهم السادات في خطاب شهير بمجلس الشعب".