الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": تنظيم 79 قتلوا أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس السادات

مختار نوح
مختار نوح

أكد المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، أن تنظيم 79 قتلوا أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس السادات.

 

وأضاف “نوح”، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية إكسترا نيوز"، مساء الخميس: "اتفق التلمساني مع السادات علي أمور عدة ونفذ منها كل الأمور، وكان السادات علي قدرة في تحقيق كل أغراضه السياسية بدون كل التسهيلات التي أعطاها للجماعة".

 

وتابع: "أتذكر أن كل ملفات الإخوان تم حرقها، وكان السادات يتغاضى عن موضوعات عدة منها قتل ضابط في مقابر المندرة في الإسكندرية، وكان من تنظيم الجهاد، وكان الجريمة مستكملة الأركان، وكان هو نفس التنظيم الذي قتل السادات، وكان السادات قد أمر وزير الداخلية بحفظ القضية وغلق الملف، فكان تنظيم 79 قتلوا أحد الضباط واعتذر لهم السادات في خطاب شهير بمجلس الشعب".

مواد متعلقة

مختار نوح لـ"الشاهد": روزاليوسف لم تمدح الجماعة الإرهابية فى أي مناسبة

مختار نوح لـ"الشاهد": عمر التلمسانى مخادع وصاحب منهج خفى

مختار نوح لـ"الشاهد": السادات منح الإخوان مساحة واسعة من الحرية

عالم آثار: مصر دولة عظيمة جداً وبحاجة لتسويق أكبر لجذب السياحة

برلمانية: روح القاهرة التاريخية لا يمكن تعويضها

صفاء النجار: الأتراك تعلقوا بالإذاعة المصرية وخاصة أم كلثوم وعبدالوهاب

صفاء النجار: لا يوجد أجمل من مصر ولا من ناس النهر

عالم آثار: القاهرة مدينة فريدة بتراثها الحضاري والإنساني

الأكثر قراءة

مختار نوح لـ"الشاهد": التكفير والهجرة جماعة "بداعية" وصاحبة تخاريف لأقصى درجة

فى ذكرى رحيله.. سبب وفاة نور الشريف فى عمر الـ69 عامًا

مختار نوح لـ"الشاهد": تنظيم 79 قتلوا أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس السادات

كارول سماحة عن مشاركتها فى العلمين الجديدة: كل شىء رائع ومنظم

بينهم بريطانى.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

ننشر أسماء المعينين فى الغرفة التجارية بمحافظة دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟