عمر خيرت يشعل حفله بمهرجان العلمين بموسيقى "قضية عم أحمد"

بدأ الموسيقار العالمي عمر خيرت، قبل قليل، حفله الموسيقي الضخم بمدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، مقدما عددا من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة التي أشعل بها الجمهور.

واشتعلت أجواء الحفل مع تقديم موسيقى “قضية عم أحمد” والتي بدأ الجمهور يفق ويقدم لحنها معه بشكل مميز، وذلك بتواجد الآلاف من جمهوره بعد نفاد كافة تذاكر الحفل.

كما احتفل الفنان القدير مع جمهوره قبل الحفل بيومين، بمناسبة نفاد تذاكر الحفل بكل فئاتها خلال 3 أيام، من طرحها على موقع تذكرتي، حيث شهد الموقع إقبالًا كبيرًا، ولم تتح الفرصة للكثير لحجز تذاكر الحفل الموسيقي الضخم.

بدأت شبكة قنوات DMC قبل قليل بثا مباشرا لحفل الموسيقار العالمي عمر خيرت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وهو الحفل الذي ينتظره الملايين في مصر والوطن العربي.

ويقدم الموسيقار الكبير الليلة عددا من مقطوعاته الموسيقية التي حققت نجاحا عالميا على مدار السنوات الماضية، كما امتلأت جنبات مسرح العلمين بالكامل بعد أن نفدت تذاكر الحفل خلال الأيام الماضية بعد إطلاق الحجز على موقع تذكرتي.

وأعد الموسيقار الكبير برنامجًا منوعًا ومميزًا من أهم موسيقاه التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وحرص على التنويع بين القديم والحديث والمقطوعات التي حفظ الجمهور توزيعها واتفق مع فرقته على كل التفاصيل للخروج بشكل مميز يليق بمهرجان العلمين الجديدة وبه شخصيًا.