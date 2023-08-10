فى ذكرى رحيله.. سبب وفاة نور الشريف فى عمر الـ69 عامًا

يوافق اليوم 11 أغسطس ذكرى رحيل الفنان نور الشريف الذي توفي في مثل هذا اليوم من العام 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع سرطان الرئة عن عمر ناهز 69 سنة.

يعتبر سرطان الرئة واحداً من أخطر أنواع السرطانات التي تهدد حياة الإنسان، يحدث هذا النوع من السرطان عندما يبدأ خلايا الرئة في النمو بشكل غير طبيعي وغير مسيطر عليه، مما يؤدي إلى تشكيل أورام خبيثة في الأنسجة الرئوية، وفقًا لما ذكره موقع clevelandclinic الطبي.

يعد سرطان الرئة من الأمراض القاتلة التي تسبب في العديد من الوفيات حول العالم سنوياً، حيث يتطلب التعرف على أسبابه وأعراضه والكشف المبكر عنه لزيادة فرص الشفاء والعلاج الفعّال.

أسباب سرطان الرئة:

يعد التدخين في صدارة الأسباب المؤكدة لحدوث سرطان الرئة. فالتدخين لسنوات طويلة يتسبب في تكون مواد سامة تحتوي على مركبات كيميائية ضارة في الرئتين، كما أن التدخين السلبي أو التعرض للتدخين من خلال الأشخاص المحيطين، يعد عاملاً مساهماً في زيادة احتمال الإصابة بسرطان الرئة.

بجانب التدخين، هناك عوامل أخرى قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، مثل التعرض للأشعة السينية والتلوث البيئي، والتعرض للألياف الأسبستوسية وهي مواد صناعية سامة تستخدم في العزل والبناء، كما أن العوامل الوراثية قد تلعب دوراً في زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الرئة.

أعراض سرطان الرئة:

قد تظهر أعراض سرطان الرئة في مراحل متقدمة، مما يجعل من الصعب اكتشافه في مراحله الأولى، بينما يمكن أن يظهر في بعض الحالات في مراحل مبكرة بعض الأعراض مثل سعال مزمن، وضيق التنفس، والتعب المستمر، وفقدان الشهية والوزن، وآلام الصدر المستمرة.

كيف يتسبب في الوفاة؟

يعتبر سرطان الرئة من أكبر الأمراض التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المصابين به، يعد السبب الرئيسي في الوفيات الناجمة عن السرطان حول العالم.

يرجع ذلك إلى أن معظم حالات الإصابة بالسرطان تكتشف في مراحل متقدمة من النمو، مما يجعل من الصعب علاجه بشكل كامل. كما أن الانتشار المبكر للخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم قد يؤدي إلى تفشي المرض وتفاقمه، وبالتالي زيادة احتمالية الوفاة.

سرطان الرئة هو مرض خطير يستدعي الوعي والاهتمام للوقاية منه والكشف عنه في مراحله الأولى، يشجع الناس على الابتعاد عن التدخين والتعرض للتدخين السلبي، واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لتجنب العوامل الأخرى المؤدية لهذا النوع من السرطان.