أحد أبناء قبيلة السواركة بسيناء: سنظل شوكة فى حلق أعدائنا

قال الشيخ عبدالقادر مبارك من أبناء قبيلة السواركة بسيناء، إن أبناء القبائل دائما لهم دور ضد أي عدوان، ودائما أبناء سيناء يقدمون ملاحم مع القوات المسلحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى: "قدمنا ملحمة في تحرير سيناء أمام إسرائيل، وهذا هو تاريخ أبناء سيناء، وسنظل شوكة في حلق أي عدو".

وتابع: "كان لأبناء سيناء دور بطولي عظيم ضد الإرهاب والكل ذاق مرارة الفقد، ولكن استطعنا من خلال التلاحم مع القوات المسلحة تحرير الأرض من دنس الإرهاب".

ورد على مهاجمي قبائل سيناء والمشككين في وطنيتهم: "أبناء سيناء قدموا تضحيات والكثير من أجل الوطن، والمرتزقة من الخارج إلى بيهاجموا أبناء سيناء واتحاد قبائل أقول لهم هيهات هيهات فشلتم وستفشلون دائما في التفرقة بيننا".