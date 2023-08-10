هل هناك تشريعات دولية تواجه الهجمات السيبرانية المستمرة؟.. خبيرة توضح

أجابت الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي والتشريعات بالجامعة اللبنانية، عن حقيقة وجود تشريعات دولية تواجه الهجمات السيبرانية، مؤكدة أن سرعة التطور التكنولوجي كبيرة جدا مقارنة بالقوانين.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "القوانين في مختلف دول العالم والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة التطور التكنولوجي والهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية".

وتابعت: "نحن في سباق دائم بين التكنولوجيا والقانون، ومعظم دولنا العربية أصدرت قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية واستراتيجية ذات صلة بالأمن السيبراني لحماية مؤسساتها العامة والأفراد والبيانات الشخصية".

وواصلت: "في عام 2018، شهد لبنان صدور قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، ولكن بسبب سرعة التطور التكنولوجي وكثرة تواصلنا على السوشيال ميديا، فإننا معرضون للاقتراحات وانتحال الهوية الرقمية، ونحتاج إلى ثقة رقمية بهذا العالم الافتراضي ووقاية وتوعية وتنظيمات وتشريعات".