يهتم محبو كرة القدم بمتابعة مباريات الدوريات المحلية والأجنبية حيث تبدأ اليوم الجمعة مباريات الدوري الإنجليزي والتي يهتم بمتابعتها الكثير من المصريين.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-8-2023 والقنوات الناقلة .

مباريات الدوري الإنجليزي

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره بيرنلي، في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الانجليزي ، وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباريات الدوري الانجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت المشفرة، الحاصلة على حقوق بث مباريات البريميرليج في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوطن العربي.

مباريات الدوري الإسباني

يواجه فريق ألميريا فريق رايو فاليكانو في الجولة الأولى من الدورى، وتقام تلك المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الدوري السعودي للمحترفين

يواجه فريق الأهلي فريق الحزم في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة