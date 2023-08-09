الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مباريات خماسي كرة القدم وتنس الطاولة ضمن منافسات دوري الأندية الصغيرة بكفر الشيخ

الدوري
الدوري

شهدت منافسات خماسي كرة القدم ضمن منافسات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بكفر الشيخ، فوز فريق شباس عمير (1) على شباس عمير (6)  بأربعة أهداف مقابل هدفين وفوز فريق شباس عمير (4) على روينة (5)  بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز شباس عمير (3) على شباس عمير (2) بهدفين مقابل هدف واحد، و فوز محمد حمراوى فى منافسات تنس الطاولة، الدوري تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

من جهته، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن منافسات الدوري يشارك به 64 فريق كرة قدم خماسية و62 لاعب ولاعبة في لعبة تنس الطاولة، يستمر حتى أكتوبر بالساحات الشعبية و الرياضية و الملاعب المفتوحة.

وتضمنت شروط الاشتراك أن لا يكون المشارك مسجل بسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم أو دوري مراكز الشباب لكرة القدم ويتكون الفريق من 11 عضوًا وأما عن لعبة كرة اليد يتكون الفريق من 14 عضوًا على أن يكون أعضائه من مواليد الأعوام التالية: "2007/2008/2009/ 2010 " من عمر 13 حتى 17 سنة، بإشراف إشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وعبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية.

وأضاف محروس، أن منافسات تنس الطاولة تلعب بنظام الفردي خروج المغلوب من مرة واحدة من الجنسين، وعن الشروط العامة للفرق المشاركة تتضمن أن يلتزم كل فريق بزى موحد وكذلك اللعب بالحذاء الرياضي المناسب، زمــن المبـاراة تكون 20 دقيقة على شوطين لكـرة القـدم أما كـرة اليد 30 دقيقة على شوطين و التغيير مفتوح طوال زمن المباراة والفعاليات، تنفيذ كابتن محمد سليمان، كابتن أسامة زيد، كابتن محمد محروس فريق عمل إدارة التنمية الرياضية.

كرة القدم مباريات دوري أندية كفر الشيخ

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