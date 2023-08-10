صفاء النجار: لا يوجد أجمل من مصر ولا من ناس النهر

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إنه لا يبقي كل شىء في حياتك كما كان بعد عودتك من الغربة إلى بلدك الأصلي.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن لهفة العودة الكبرى لن تكون عودة وربما جولة من جولات كبيرة تقوم بها امتداد حياتك، لأن فكرة الوطن بالمعنى النبيل والعاطفي للكلمة مرتبطة بحياتنا القصيرة نسبياً لأننا نتعلق ببلدنا وأوطان أخرى.

وتابعت: "بمناسبة البلدان فإنه لا يوجد أجمل من مصر ولا أجمل من ناس النهر الذين عبر عنهم معرض الفن التشكيلي والذي يحمل رسالة تحية لأهل الجنوب وأخذ اسمه من رواية ناس النهر".