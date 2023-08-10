الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 6 أشخاص قتلوا شابًا وألقوا جثته فى مصرف بكرداسة

جثة
جثة

أمرت نيابة الجيزة بحبس 6 أشخاص أقدموا على خطف عاطل وقتله وإلقاء جثته فى مصرف بكرداسة لقيامه بالنصب على أحدهم، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طافية على سطح المياه بمصرف اللبيني في العقد الرابع من العمر. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عاطل. 

وكشفت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص بدافع الانتقام، حيث إن المجني عليه نصب على أحدهم في 900 ألف جنيه، دفعها لأشخاص وجهات مقابل إنهاء عقد إيجار خاص بمحل في إمبابة، وبعد أن تأكد المتهم أنّ المجني عليه نصب عليه، اتفق مع 5 من أصدقائه على خطفه وإنهاء حياته. 

وألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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