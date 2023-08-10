الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كله إلا كرامتى".. فتاة أوسيم تمزق جسد زوجها خلال مشاجرة زوجية

حبس
حبس

انتقام زوجة دفعها لقتل زوجها عقب نشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المجني عليه “الزوج” عليها بالضرب فسحبت سكينًا وطعنت زوجها في أوسيم أثناء محاولة الدفاع عن نفسها.

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في اتهام زوجة بقتل زوجها في أوسيم طعنًا بالسكين أثناء محاولة الدفاع عن نفسها بسبب خلافات بينهما.

اعترفت الزوجة خلال التحقيقات بنشوب مشادة كلامية بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجني عليه بالتعدي عليها بالضرب.

أضافت أنه أثناء محاولته التعدي عليه بسلاح أبيض تمكنت من استخلاص السلاح منه وتعدت عليه بعدة طعنات متفرقة بجسده حتى سقط على الأرض مفارقًا الحياة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل عامل داخل منزله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سباك يبلغ من العمر 35 سنة، إثر إصابته بطعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتحفظ رجال المباحث على المتهمة وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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