الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انهيار جزئى لعقار سكنى فى العمرانية

انهيارًا جزئيًا لعقار
انهيارًا جزئيًا لعقار سكني

شهدت منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة اليوم انهيارًا جزئيًا لعقار سكني، دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لعقار سكني بشارع مشتل الورد بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار جزء من جدار العقار بشارع مشتل الورد متفرع من مستشفى الصدر، ولا توجد أي إصابات.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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