الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" لقرية 73

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية وبيطرية وتوعوية إرشادية شاملة إلى قرية 73 والقرى المجاورة بمركز الرياض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيمانا بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي بإشراف الدكتور وائل الفقي وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

كما عقدت الجامعة ندوات تثقيفية توعوية، وحاضر فيها الدكتور نهى دياب مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب، ودارت الندوة حول أبرز المشكلات التي تواجه أهل القرية وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.
أيضًا تم عمل ورشة عمل عن الاستفادة من الخامات البيئية مثل الخيش واستخدام الأكياس البلاستيكية كبديل لخيوط التطريز والتي تعد من الخامات المتاحة لربات البيوت في التدريب على التطريز اليدوي وعمل بعض المنتجات الاقتصادية والتي تصلح لعمل مشروع صغير، وشارك في الورشة الدكتور غادة عبد القادر السيد عمر، أستاذ النسيج والملابس بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والطب البيطري والتربية النوعية والآداب والزراعة.

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال عقد الندوات والحاضرات التي تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1673 حالة من أبناء قرية 73 والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما أطلقت الجامعة قافلة بيطرية متكاملة لقرية 73 والقرى المجاورة، لإجراء الكشف الطبي على الحيوانات والطيور الموجودة في القرية، وتم صرف العلاج بالمجان، حيث تم إجراء الكشف على حوالي“ 65 حالة باطنة وتناسليات، و15 حالة جراحة، و45 حالة توليد، و87 حالة أمراض معدية، و250 من الدواجن ”بإجمالي 462 حالة.

“حياة كريمة” قافلة طبية الرياض جامعة كفر الشيخ السيسي

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