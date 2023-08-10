الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قناة الناس.. باحث شرعى: "العمل التطوعى بالتطبيق مش بالكلام" (فيديو)

أحمد كشك
أحمد كشك

قال أحمد كشك، الباحث في العلوم الشرعية والتربوية، إن العمل التطوعي شقين، إما تطوع فردي أو تطوع جماعي، لكل منهما ميزاته وفوائده، وطرق العمل التي يعمل بها، لافتًا إلى أن حياة كريمة هي خير مثال لضرب المثل في العمل التطوعي على الأرض في الوقت الحالي للعمل المؤسسي الجماعي المبني على التطوع.

أضاف كشك، الخميس، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة الناس، إن أكثر من 90% من المتطوعين في المبادرات هم من الشباب، لافتًا إلى أن العمل الفردي التطوعي يبدأ من إماطة الأذى عن الطريق، مستشهدًا بحديث الرسول صلىّ الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة.

وأوضح كشك، أن غرس التطوع وقيمه لا يأتي بالكلام فقط، بل يجب أن يراه الطفل أمام عينيه من قبل والده كي يطبق العمل التطوعي في الكبر، لافتًا إلى أن الأباء هم المرآة الكبيرة التي يرى فيها الأبناء أنفسهم بعد ذلك.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

العمل التطوعي قناة الناس حياة كريمه البيت تطوع فردي تطوع جماعي إماطة الأذى عن الطريق صدقة

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