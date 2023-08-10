الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. باحث شرعى: علموا أولادكم استثمار السوشيال فى نشر مواهبهم (فيديو)

أحمد كشك
أحمد كشك

قال أحمد كشك، الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية، إنه لا مشكلة نهائيًا لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا، لكن بتقنين معين، لافتًا إلى أنه يمكن استثمار الموهبة الحقيقية فى السوشيال ميديا. 

وتابع الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية، الخميس، خلال برنامج البيت المذاع عبر قناة الناس: "لو ابنى صوته فى القرآن الكريم، أو الإنشاد، أو لديه أى موهبة، نعمل له منصة على مواقع التواصل الاجتماعى ينتشر من خلالها". 

واستكمل: "علينا تنمية الأفكار الإيجابية لاستخدام السوشيال ميديا، لأنها سلاح ذو حدين أحدهما مدمر والآخر إيجابى، فعلينا استغلال السلاح الإيجابى واستثماره، وتعليم أبنائنا نشر كل ما هو إيجابى مفيد ونبذ كل ما هو ضار".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس البيت استثمار السوشيال ميديا استخدام الأطفال للتكنولوجيا استثمار الموهبة الحقيقية فى السوشيال ميديا القرآن الكريم مواقع التواصل الاجتماعي تنمية الأفكار الإيجابية السلاح الإيجابى

الأكثر قراءة

متحدث “الصحة” يكشف حقيقة تفشى مرض الدرن فى مصر

ما خشيت منه مصر حدث فى إيطاليا.. مأساة فى حفل ترافيس سكوت الأخير

اتهامات بالتهديد وخدش الحياء تُلاحق أستاذ بجامعة المنصورة

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى تعرض لأكثر من محاولة اغتيال

إخوانى منشق: المخابرات البريطانية دعمت مخطط الجماعة لتفكيك المصريين

الداخلية: ضبط مخدرات بقيمة 4.9 مليون جنيه بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟