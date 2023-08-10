قناة الناس.. باحث شرعى: علموا أولادكم استثمار السوشيال فى نشر مواهبهم (فيديو)

قال أحمد كشك، الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية، إنه لا مشكلة نهائيًا لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا، لكن بتقنين معين، لافتًا إلى أنه يمكن استثمار الموهبة الحقيقية فى السوشيال ميديا.

وتابع الباحث فى العلوم الشرعية والتربوية، الخميس، خلال برنامج البيت المذاع عبر قناة الناس: "لو ابنى صوته فى القرآن الكريم، أو الإنشاد، أو لديه أى موهبة، نعمل له منصة على مواقع التواصل الاجتماعى ينتشر من خلالها".

واستكمل: "علينا تنمية الأفكار الإيجابية لاستخدام السوشيال ميديا، لأنها سلاح ذو حدين أحدهما مدمر والآخر إيجابى، فعلينا استغلال السلاح الإيجابى واستثماره، وتعليم أبنائنا نشر كل ما هو إيجابى مفيد ونبذ كل ما هو ضار".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.