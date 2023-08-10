إخوانى منشق: المخابرات البريطانية دعمت مخطط الجماعة لتفكيك المصريين

كشف حسام الغمري، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية، عن علاقة الإخوان بالمخابرات البريطانية.

وقال "الغمري" خلال مقطع فيديو أذاعه برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد": "تحدث إبراهيم منير خلال إحدى الاجتماعات وأكد: لو المخابرات البريطانية سألتني هديهم كل المعلومات وهقولهم على كل حاجة"، هنا تساءلت "إزاي؟.. هتديهم معلومات عن الإخوان ولا عن مصر؟".

وأضاف خلال مقطع الفيديو: "لو مش هي دي الخيانة هيكون ايه تاني، وبعدها تمت تصفية الجماعة في مصر وكان منهم محمد كمال".

وتابع: "لدي دلائل تؤكد دعم الإنجليز واليهود لجماعة الإخوان وهدفهم هو تفكيك الشعب المصري".