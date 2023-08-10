ومن الحب ما قتل.. ما هو تأثير العلاقات العاطفية على صحة القلب؟

العلاقات العاطفية هى جزء مهم من حياة الإنسان، فهي توفر الدعم والتعاطف والحب، ولكن يمكن للعلاقات العاطفية أن يكون لها تأثير على صحة القلب.

في السطور التالية يوضح الخبراء بموقع heartify كيف تؤثر العلاقات العاطفية على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وكيف يمكن للأشخاص المتزوجين أو المرتبطين بشكل جيد أن يحموا قلوبهم من هذه المخاطر.

تعتبر العلاقات العاطفية من أهم العوامل التي تؤثر على حياة الإنسان، حيث تلعب دورًا حاسمًا في السعادة والرفاهية العامة، حيث أن هناك علاقة وثيقة بين العلاقات العاطفية وصحة القلب.

هناك دراسات عديدة تشير إلى أن العلاقات العاطفية السليمة والمستقرة تلعب دوراً في الحفاظ على صحة القلب حيث تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعيشون حياة عاطفية مستقرة وسعيدة عرضة لخطر أقل في الإصابة بأمراض القلب مقارنة بأولئك الذين يعانون من العلاقات العاطفية المضطربة والمجهدة.

وكشفت دراسة أجريت في جامعة "هارفارد بينت" أن الأشخاص ذوي العلاقات العاطفية القوية يعانون من نسبة أقل للالتهابات في الجسم، وهو عامل مؤثر في حماية القلب ومنع الأمراض القلبية.

إضافة إلى ذلك، تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعيشون في علاقات عاطفية قوية يميلون إلى الاهتمام بصحتهم ويتبعون عادات صحية أفضل بشكلٍ عام، فعلى سبيل المثال، قد يقومون بممارسة النشاط البدني بانتظام، وتناول طعام صحي، وتجنب التدخين واستهلاك الكحول بشكل مفرط، وهي عوامل تقلل بشكل كبير من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

كما توضح الأبحاث الحديثة أن هناك علاقة وثيقة بين العلاقات العاطفية وصحة القلب، حيث يمكن للعلاقات السليمة والمستقرة أن تساهم في الحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

نوه الخبراء إلى أن بناء علاقات عاطفية قوية تتطلب العناية والاهتمام والتواصل الجيد بين الشركاء، لكن الاستثمار في العلاقات العاطفية الصحية يمكن أن يكون له تأثير عميق على الصحة العامة وعلى صحة القلب على وجه الخصوص.