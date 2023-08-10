الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

طلاب الأزهر الوافدون يشيدون بالجولة الترفيهية داخل مكتبة الإسكندرية (صور)

جولة الطلاب الوافدون
جولة الطلاب الوافدون بالإسكندرية

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الخميس، فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، لمشاركة 45 طالب وافد من الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين.

وجاء تنظيم فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، بحضور الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ مروان مدحت عضو إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية، والشيخ إبراهيم سيد عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ إسلام محمد عضو المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

وخلال الجولة، تم تنظيم زيارة تثقيفية لمكتبة الإسكندرية، حيث تم التعرف على العديد من الأقسام العلمية بالمكتبة كما تعرف المشاركون على تاريخ مكتبة الإسكندرية وعلى وسائل الكتابة والطباعة القديمة، كما استمتعوا بعد ذلك بجولة ترفيهية بقلعة قايتباي بالإسكندرية حيث التاريخ والحضارة، ثم قاموا بزيارة مسجد أبو العباس المرسي بإلإسكندرية.

وأعرب المشاركون في معسكر أبي بكر الصديق من الطلاب الوافدين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارات الممتعة مقدمين كامل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ بهم متمنين من الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

المجلس الاعلى للشئون الاسلامية معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي الطلاب الوافدين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف

الأكثر قراءة

ما خشيت منه مصر حدث فى إيطاليا.. مأساة فى حفل ترافيس سكوت الأخير

إصابة 60 شخصًا.. جدل كبير بعد حفل "ترافيس سكوت" فى روما

تشييع جنازة شهداء لقمة العيش بالفيوم

رسميًا.. تعديل موعد نهائى البطولة العربية للأندية بين الهلال والنصر

النيابة العامة تنشر وصايا العدل فى الإنجيل

الحد الأدنى للمرحلة الثانية علمي علوم 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟