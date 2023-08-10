طلاب الأزهر الوافدون يشيدون بالجولة الترفيهية داخل مكتبة الإسكندرية (صور)

نظّم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم الخميس، فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، لمشاركة 45 طالب وافد من الدارسين بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين.

وجاء تنظيم فعاليات معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، بحضور الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذ مروان مدحت عضو إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية، والشيخ إبراهيم سيد عضو الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ إسلام محمد عضو المكتب الإعلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وخلال الجولة، تم تنظيم زيارة تثقيفية لمكتبة الإسكندرية، حيث تم التعرف على العديد من الأقسام العلمية بالمكتبة كما تعرف المشاركون على تاريخ مكتبة الإسكندرية وعلى وسائل الكتابة والطباعة القديمة، كما استمتعوا بعد ذلك بجولة ترفيهية بقلعة قايتباي بالإسكندرية حيث التاريخ والحضارة، ثم قاموا بزيارة مسجد أبو العباس المرسي بإلإسكندرية.

وأعرب المشاركون في معسكر أبي بكر الصديق من الطلاب الوافدين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارات الممتعة مقدمين كامل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف وللدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اهتمامه البالغ بهم متمنين من الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.