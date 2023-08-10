الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثمان فتاة مجهولة الهوية في بحر شبين بالمنوفية

جثمان
جثمان

عثر أهالي قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، على جثمان فتاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر ما يقرب من 20 عامًا، طافية على مياه ترعة بحر شبين المارة من أمام القرية، وعلى الفور أبلغوا مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثمان فتاة مجهولة الهوية طافية على مياه بحر شبين المار من أمام قرية كوم الضبع دائرة المركز.

وانتقل العقيد حسن النشال يصاحبه الرائد أحمد كشك رئيس مباحث الباجور، لمعاينة الجثمان، بعد انتشاله عن طريق قوة من الإنقاذ النهري، حيث تبين أنها لفتاة تبلغ من العمر مايقرب 20 عامًا، ترتدي جلابية وبنطلون، غير معروفة الملامح لوجودها فترة كبيرة بالمياه.

وحررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، والتي أمرت بنقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لاستكمال الإجراءات القانونية، ومعرفة سبب الوفاة، ولحين معرفة هويتها.

الإنقاذ النهري العثور علي جث العثور علي جثمان القانونية التحقيقات

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