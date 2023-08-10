"التفرقة بين الأثر الحقيقي والمقلد" في ندوة بمتحف سوهاج القومي

ينظم متحف سوهاج القومي ندوة بعنوان "كيفية التفرقة بين الأثر الحقيقي والمُقلد"، بقاعة المحاضرات بمقر المتحف بسوهاج، وذلك في العاشرة من صباح الاثنين المقبل.

كيفية التفرقة بين الأثر الحقيقي والمُقلد

يحاضر في الندورة د.علي ضاحي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الأثرية والتاريخية بقطاع المتاحف.

تأتي هذه الندوة في ضوء خطة قطاع المتاحف في تنمية الوعي الأثري لدى الآثاريين سواء العاملين بالحقل الأثري بكل قطاعاته أو طلاب أقسام الآثار والترميم.

متحف سوهاج القومي

يقع متحف سوهاج على شاطئ النيل تأكيدًا على دور نهر النيل فى استقرار الحضارة وازدهارها، وتبلغ مساحته 5600 م مربع تقريبا ويتكون من طابقين و بدروم.

وافتتح المتحف في 12 أغسطس 2018، بحضور الرئيس السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبعض الوزراء، وبلغت التكلفة الإجمالية للمتحف 72 مليون جنيه.

ويعرض المتحف أهم القطع الأثرية التي استخرجت من مواقع متفرقة بالمحافظة، ويصل عددها إلى أكثر من 7000 قطعة أثرية، ويعرض المتحف عدد من المومياوات النادرة التي تعود إلى مصر القديمة.

ويتضمن المتحف أهم ملوك مصر الفرعونية الذين خرجوا من أرض سوهاج، كما يلقي الضوء على الديانة المصرية القديمة ومنسك الحج إلى أبيدوس، بالإضافة إلى التراث الشعبي للمحافظة وأهم حرفها وصناعاتها، وصمم متحف سوهاج من الخارج على شكل معبد سيتى الأول بابيدوس مركز البلينا.

كما يشمل المتحف 8 قاعات لعرض الآثار التي تحتوى على 963 قطعه أثريه مابين قطع أثريه داخل الفتارين وقطع معروضه عرض خارجى إضافة إلى مخزن أثار بالبدروم به قرابة من 2100 قطعه أثريه وجميع هذه القطع الأثريه مستخرجه من مواقع أثريه تابعه لمحافظة سوهاج مثل أبيدوس, الرقاقنه, المنشأه, أخميم، الحواويش، الشيخ حمد، وقرية إدفا.