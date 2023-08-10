الكنيسة الكاثوليكية تنظم تدريبًا للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة في أسيوط

نظمت جمعية “كاريتاس” التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، من خلال فرعها بأسيوط، تدريب "لجنة التيسير" والتي تضم عضوًا من أعضاء جمعيات تنمية المجتمع المحلي، وقيادات محلية، وشباب وشابات من القري المستهدفة في المحافظة.

وشمل التدريب توعيًة بعدد من قضايا مجتمعية هامة من بينها المفاهيم الخاصة بالنوع الاجتماعي والمساواة النوعية، مع التأكيد علي حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

كما ركز التدريب على مفهوم التربية الإيجابية وكيفية خلق مساحات آمنة للفتيات،و كيفية إعداد المقبلين علي الزواج وأهمية الفحص الطبي.

وأكد القائمون على التدريب على ضرورة رفض جريمة ختان الإناث ومكافحة زواج الاطفال.

كما قدم القائمون على التدريب من جمعية كاريتاس توعية عن مرض الايدز من طرق العدوى والوقاية ومنع الوصمة.

شارك الحاضرون بفعالية اثناء ورش العمل، وأبدوا اهتمامهم بالأمور المطروحة خلال التدريب كما ابدوا استعدادهم لتقديم كافة الدعم لفريق الميسرين في القري المستهدفة.