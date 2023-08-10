بدأ الطلاب في الاستعداد للعام الدراسي الجديد مع بداية شهر أغسطس، ويقوم الطلاب بالبحث عبر محرك "جوجل"، عن كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 PDF المدرسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام.

وبالتزامن مع بدء الطلاب في تحميل الكتاب، نقدم لكم من خلال هذه السطور كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول pdf 2024:

كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول pdf 2024

ويمكن تحميل كتاب الفيزياء تانية ثانوي PDF والاطلاع على الدروس والوحدات المقررة على الصف الثاني الثانوي الترم الأول والثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

محتويات كتاب الفيزياء للصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 PDF:

الطول الموجي: المسافة بين أي نقطتين متتاليتين في اتجاه انتشار الموجة لهما نفس الطور "نفس الإزاحة ، ونفس الاتجاه".

الموجة: اضطراب ينتقل وينقل الطاقة.

الموجات المستعرضة تتكون من قمم وقيعان متتالية.

الموجات الطولية تتكون من تضاغطات وتخلخلات متتالية.

التردد V: عدد الاهتزازات الكاملة التي يحدثها الجسم المهتز في الثانية الواحدة، التردد = 1/ الزمن الدوري.

الإزاحة: بعد جسم في أي لحظة عن موضع سكونه أو اتزانه الأصلي.

سعة الاهتزازة A: أقصى إزاحة للجسم المهتز عن موضع سكونه أو هي المسافة بين نقطتين في مسار حركة الجسم المهتز تكون سرعته في إحداهما أقساها وفي الأخرى منعدمة.

الاهتزازة الكاملة: هي الحركة التي يعملها الجسم المهتز مثل البندول البسيط (في الفترة الزمنية التي تمضي بين مروره بنقطة معينة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد.

الزمن الدوري T: الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز في عمل اهتزازة كاملة، أو هو الزمن الذي يستغرقه الجسم المهتز (مثل البندول البسيط) ليمر بنقطة معينة في مسار حركته مرتين متتاليتين في اتجاه واحد.