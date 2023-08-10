محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير القسم الداخلى بمستشفى النساء

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة القسم الداخلى بمستشفى النسا والصحة الإنجابية بمرسى مطروح، بحضور النائبة سحر عيد، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، والمهندس إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور محمد عساف، وكيل المديرية، وناصر النجار نائب رئيس المدينة.

وأوضح دكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، أن أعمال التطوير بقسم المجانى بمستشفى النساء والصحة الإنجابية بتكلفة مليون و800 ألف جنيه، حيث تضمنت الأعمال تطوير للفرش و22 سرير ودهانات وستائر وأجهزة طبية كالسونار وأجهزة تكييف وغيرها.

وأكد محافظ مطروح أهمية الحفاظ على أعمال التطوير وحسن التعامل مع المرضى مع استعداد محافظة مطروح الدائم لتقديم مزيد من الدعم للارتقاء بمنظومة الصحة وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير القسم الداخلى

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير القسم الداخلى

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير القسم الداخلى

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محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير القسم الداخلى

محافظ مطروح يفتتح أعمال تطوير القسم الداخلى

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