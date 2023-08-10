الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير عام القوة متعددة الجنسيات تزور مركز "القاهرة الدولي للتسوية"

السفير أحمد عبد اللطيف
السفير أحمد عبد اللطيف وديبلي

أجرت إليزابيث ديبلي، مدير عام القوة متعددة الجنسيات (MFO)، زيارة إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بهدف التعرف على انشطته ومجالات عمله، وحضر معها برادلي لينش، ممثل مدير عام القوة متعددة الجنسيات بالقاهرة.

وخلال اللقاء الذي جمعه بمدير عام القوة متعددة الجنسيات، استعرض السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير مركز القاهرة الدولي، دور مصر الرائد في مجال حفظ السلام، والتي تعد سادس أكبر دولة مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام الأممية، مبرزا ارتفاع معدلات مشاركة المرأة المصرية ضمن هذه القوات بصورة ملحوظة.

وقدم نبذة عن أنشطة مركز القاهرة الدولي وبرامجه المختلفة، خاصة في مجال التدريب على حفظ السلام.

وتناول اللقاء أيضا تعاون المركز مع كل من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي في إطار كونه مركز تميز للاتحاد الأفريقي، فضلا عن توليه رئاسة شبكة الإتحاد لمراكز السلام  NeTT4Peace واضطلاعه بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام IAPTC وسكرتارية منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

من جانبها، أكدت ديبلي علي تقديرها لنشاط المركز وتنوعه وحرصها على تعزيز التعاون معه، كما أعربت عن تقديرها  لدور مصر في دعم السلام والاستقرار إقليميا ودوليا وعن امتنانها لدعم السلطات المصرية المتواصل للقوة متعددة الجنسيات، بما ساهم في نجاحها في القيام بمهامها.

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