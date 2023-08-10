انقطاع المياه 6 ساعات عن شوارع بالعجوزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة، عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق لتحويل مسار خط المياه قطر 600 مم الكائن أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان رسمي لها منذ قليل، إن الأمر سوف يستلزم قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي المياه لمدة 6 ساعات من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس حتى الساعة السادسة صباحا يوم السبت الموافق 12 أغسطس.

ومن جهته، كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما شدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركه لسرعه الإنتهاء من الأعمال.

وأشارت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي شارع السودان ابتداءا من شارع الاسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتداءا من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته، شارع سوريا ومتفرعاته، خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته، شارع العراق، شارع حماد، شارع الكوثر، شارع الفرات، شارع الرياض، شارع عدن وشارع دمشق.

ونوهت أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.