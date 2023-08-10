الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البترول": نجاح تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والتصدير

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه من منطلق الدور المحوري للهيئة العامة للبترول كأحد الكيانات الداعمة للاقتصاد القومي، نجحت في تأمين كافة الاحتياجات اليومية من المنتجات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلية وكافة قطاعات الدولة، بالرغم من تزايد الاستهلاك لتلك المنتجات الذي يُشكل تحديًا إضافيًا.

وأضافت وزارة البترول، في العدد الجديد من مجلتها، أنه إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، جرى تصدير الفائض من بعضها؛ للمساهمة في تعزيز مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للبترول تلعب دورًا حيويًا لتحقيق استراتيجيات الدولة، وتفعيل مساهمة قطاع البترول في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتدعيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأضافت أن الهيئة تعمل على كافة المحاور الاستراتيجية المختلفة ووضع السياسات المرنة وزيادة مساهمتها الفاعلة لتنفيذ خطط التنمية الشاملة وتحقيق تطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل، وفــي إطــار التحديات والأزمات العالمية الراهنة التي تؤثر بشــكل أكبــر علــى اقتصاديات كافة دول العالم.

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