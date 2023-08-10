"فيفا" يُعلن عدد المرشحين للحصول على رخصة وكيل لاعبين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تقدم 10 آلافف و383 مرشحًا جديدًا من 157 اتحادًا وطنيًا للحصول على درجة وكيل لاعبين كرة قدم.

وقال فيفا، إنه بعد نجاح أول اختبار نظمه لوكلاء كرة القدم، وحصول 1954 مرشحاً على العلامة المطلوبة لنيل ترخيص يخولهم ممارسة مهنة وكيل كرة القدم، تقدّم 10383 مرشحاً من 157 اتحاداً وطنياً لخوض النسخة الثانية من هذا الاختبار بتاريخ 20 سبتمبر 2023، بزيادة بحوالي 4000 طلب مقارنة بالنسخة السابقة.

وكان الاتحاد الإنجليزي، صاحب النسب الأعلي من طلبات الحصول علي الرخصة، متفوقاً على نظيره البرازيلي ثم الولايات المتحدة الأمريكية واسبانيا وبلجيكا، ومن المقرر أن يجري اختبارين إضافيين في مايو وسبتمبر من العام المقبل.

وبات نظام التراخيص من أهم عناصر لوائح وكلاء لاعبى كرة القدم؛ لأنه يرفع من مستوى المعايير المهنية والأخلاقية لوظيفة وكيل لاعبين كرة القدم، فيحسن بالتالي جودة الخدمة التي يقدمونها لعملائهم في عالم الساحرة المستديرة، علماً أن هذا الترخيص سيُصبح إلزامياً ابتداءً من 1 أكتوبر المقبل.