رئيس الوزراء يوافق على تخصيص قطعة أرض لصالح التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2525 لسنة 2023، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (600م2) زمام قرية عبدالسلام عارف ناحية قرى شرق بولاق، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة- محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وجاء التخصيص لإقامة حضانة نموذجية بقرية عبدالسلام عارف، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

ونص قرار رئيـس مجلس الوزراء رقم 2525 لسنة 2023: رئيس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية، وعلى طلب محافظ الوادى الجديد، وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية، قـرر:

(المــادة الأولى) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (600م2) زمام قرية عبدالسلام عارف ناحية قرى شرق بولاق، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة- محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، لإقامة حضانة نموذجية بقرية عبدالسلام عارف، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المــادة الثــانية) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 5 يوليو سنة 2023 م). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى.