صورة وتعليق.. البابا شنودة في تسجيل فيلم "همسة حب"

نشر الباحث كريم كمال، المتخصص في الشأنين السياسي والقبطي، صورة من كواليس تسجيل الفيلم التسجيلي «همسة حب» والذي أرخ فيه البابا الراحل شنودة الثالث، عن قصة حياته منذ ولادته بقرية سلام في محافظة أسيوط وحتى وقت التسجيل.

وعلق كمال على الصورة قائلا: "صورة لها تاريخ بمناسة مرور ١٠٠ عام على ميلاد قديس عصرنا قداسة البابا شنودة الثالث، الصورة تجمعني بقداسته في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي، بوادي النطرون يوم السبت ١٣ أكتوبر ١٩٩٧م، أثناء تسجيل فيلم همسة حب".

واستطرد: “كل الشكر لابونا الحبيب القمص يوحنا نصيف اللي ذكرني بالتاريخ تحديدًا وأيضا المكان، حيث كنت أتذكر أنها في المقر البابوي في الإسكندرية ولكن أبونا الحبيب ذكرني أيضا أنها في مقر البابا في دير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، وهنا أتذكر بكل الحب دور أبونا الحبيب القمص يوحنا نصيف في الإشراف على فيلم همسة حب الذي تناول حياة قديس عصرنا والذي كان من فكرتي وإعدادي”.