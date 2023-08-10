الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجديد حبس خلية إخوانية بتهمة التحريض وإشاعة الفوضى بالقليوبية

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، باستمرار حبس أفراد خلية إخوانية 45 يوما حبسا مطلقا وفقا لقانون حظر الكيانات الإرهابية.

كان المتهمون وعددهم 8 أفراد يتزعمهم نجل شقيق قيادى اخوانى يدعى " ع ع " قد قامت بالتواصل عبر مواقع الانترنت وترويج شائعات كاذبة بهدف زعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى والتحريض ضد الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة وقيامهم بتجنيد مجموعة من الشباب لنشر وبث تلك الأخبار على العديد من المواقع والمحافظات.

وفى ضربة أمنية للأمن الوطني تمكنت الأجهزة بالتنسيق مع الأمن العام من رصد وتتبع أفراد التشكيل بالتعاون مع مباحث الانترنت وامكن تحديد أماكن وسائل البث.

وتم استئذان النيابة العامة وضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والمصرية قاربت 3 ملايين و200 ألف جنيه وسيارتين وعدد من أجهزة اللاب توب وأجهزة للاتصال عبر القمر الصناعي مستخدماً فيها شرائح خطوط أجنبية لبث تلك المعلومات والأخبار المزيفة داخليا و خارجيا.

كما تبين من الفحص قيامهم بتصوير مقاطع مفبركة لاحداث ووقائع غير صحيحة بهدف إثارة الرأي العام وإحداث الذعر بين المواطنين ورصدهم لعدة مواقع خاصة بمؤسسات الدولة بهدف القيام بأعمال عدائية ضدها كما تبين تلقيهم بعض التكليفات من قيادات الإخوان الهاربة بالخارج.

وضبطت بندقيتين آليتين وطبنجتين كمية من الذخائر وقيامهم بإنشاء العديد من المواقع المستعارة بأسماء مزيفة لجهات حكومية وشخصيات عامة بهدف إثارة الرأي العام وبث الأخبار المغلوطة على نطاق واسع لزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأمرت المحكمة بحبسهم حبسا مطلقا 45 يوما وفقا ما تقدم والتحفظ على المضبوطات.

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