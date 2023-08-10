الجريدة الرسمية: تخصيص قطعة أرض بأسوان لصالح الكهرباء

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2528 لسنـة 2023بتُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2025م2) ضمن الترعة الرمادية الملغاة ، ناحية قرية القنان ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو - محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لإقامة لوحة توزيع كهرباء ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2528 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ أسوان ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

قــــــرر: ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2025م2) ضمن الترعة الرمادية الملغاة ، ناحية قرية القنان ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو - محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لإقامة لوحة توزيع كهرباء ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 5 يوليــــة سنة 2023 م ).