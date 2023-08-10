الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الجريدة الرسمية: تخصيص قطعة أرض بأسوان لصالح الكهرباء

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

نشرت الجريدة الرسمية قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2528 لسنـة 2023بتُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2025م2) ضمن الترعة الرمادية الملغاة ، ناحية قرية القنان ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو - محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لإقامة لوحة توزيع كهرباء ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2528 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ أسوان ؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

 قــــــرر: ( المــادة الأولى ) تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (2025م2) ضمن الترعة الرمادية الملغاة ، ناحية قرية القنان ، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو - محافظة أسوان ، بالمجان ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لإقامة لوحة توزيع كهرباء ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق. 

( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1444 هـ ( الموافق 5 يوليــــة سنة 2023 م ). 

ئيس مجلس الوزراء الجريدة الرسمية تنشر الادارة المحلية الدولة الطاقة المتجددة الكهرباء أملاك الدولة الخاصة حافظ أسوان

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