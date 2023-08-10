الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن إثر انفجار إطار سيارة نقل على الطريق الأوسطى بالبدرشين

اسعاف
اسعاف

أصيب مواطن نتيجة انفجار إطار سيارة نقل تريلا، بالطريق الأوسطي في البدرشين، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي في البدرشين.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن انفجار إطار سيارة نقل تريلا أدى إلى انحراف السيارة عن الطريق، واصطدامها بجانب الطريق، مما أسفر عن إصابة شخص تم نقله إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج.

وأُزيلت آثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مواطن سيارة نقل تريلا المستشفى غرفة النجدة مديرية أمن الجيزة حادث مرورى

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